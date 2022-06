États-Unis: plusieurs morts et blessés dans une nouvelle fusillade à Philadelphie

Une nouvelle fusillade a ensanglanté samedi les Etats-Unis. Trois personnes sont mortes et onze autres ont été blessées lorsque plusieurs tireurs ont ouvert le feu en soirée sur la foule dans une rue bondée de Philadelphie (Nord-Est), a annoncé la police.

La série morbide des tueries se poursuit aux Etats-Unis. Au moins trois personnes ont été tuées et onze autres blessées, samedi 4 juin, dans la soirée, lors d’une fusillade dans une rue bondée de Philadelphie (Pennsylvanie), a annoncé la police de cette ville du nord-est du pays. Les trois victimes sont deux hommes et une femme, « atteints de multiples blessures par balle ». Les policiers qui se sont rendus sur place « ont observé plusieurs tireurs actifs ouvrant le feu sur la foule » dans la zone de South Street, rue animée de Philadelphie.

« Vous pouvez imaginer qu’il y avait des centaines de personnes profitant de South Street, comme chaque week-end, lorsque cette fusillade a éclaté », a souligné la police. A ce stade, deux armes de poing ont été retrouvées sur place et aucune arrestation n’a été rapportée.

Depuis la tuerie dans une école d’Uvalde au Texas, le 24 mai, qui a fait 21 morts, il y a eu plus d’une vingtaine de fusillades à plusieurs victimes aux Etats-Unis, selon l’association Gun Violence Archive.

Une régulation plus stricte des armes à feu ?

Le président des Etats-Unis, Joe Biden avait promis lors de sa visite à Uvalde, après la tuerie dans une école de « pousser » pour une régulation plus stricte des armes à feu. Il déplore que « depuis une vingtaine d’années, plus d’écoliers sont morts par armes à feu que le total de policiers et de soldats morts en service ». Le Congrès a été contacté personnellement par Joe Biden, le 2 juin dernier, dans cette optique. Mais, la mise en place de ce projet s’avère compliquée au vu des positions des sénateurs républicains, historiquement opposés à de telles mesures