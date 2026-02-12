États-Unis : parlementaires américains proposent un projet de loi sur la liberté religieuse au Nigeria et des sanctions possibles

Des élus américains basés à Washington ont lancé une initiative législative destinée à combattre les atteintes à la liberté religieuse au Nigeria. Ce texte, encore en cours de promotion auprès des autorités compétentes, vise à répondre aux persécutions motivées par des motifs religieux dans ce pays.

Les auteurs de la proposition insistent particulièrement sur la nécessité d’impliquer et de tenir responsables les instances fédérales nigérianes. Ils demandent que le gouvernement central soit rendu comptable des manquements et des violences ciblant des communautés pour des raisons de croyance.

En octobre, le président des États-Unis, Donald Trump, avait qualifié de « génocide » la situation des chrétiens au Nigeria. Cette prise de position présidentielle a été évoquée dans le cadre des débats à Washington autour du projet de loi.

Suivi parlementaire et rappel présidentiel

À Washington, les parlementaires concernés poursuivent leur démarche en mettant l’accent sur la dimension institutionnelle de la réponse attendue : la législation proposée cherche à établir des mécanismes visant à assurer que les autorités fédérales nigérianes répondent des actes de persécution religieuse signalés sur le territoire.

La qualification employée en octobre par Donald Trump — dénonçant un « génocide » contre les chrétiens dans ce pays d’Afrique de l’Ouest — a été citée par les promoteurs du texte pour souligner l’urgence et la gravité des faits dénoncés. Les discussions au Congrès se déroulent dans ce contexte factuel.