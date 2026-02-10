États-Unis : nouvelle frappe contre un bateau de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique, deux morts

Le lundi 9 février, les forces américaines ont frappé en mer Pacifique un navire soupçonné d’être utilisé par des trafiquants de stupéfiants, une opération qui a entraîné la mort de deux personnes, a indiqué l’armée des États-Unis. L’intervention a été rendue publique via la plateforme X par le commandement militaire chargé de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Cette action s’inscrit dans une série d’opérations débutées en septembre et visant des embarcations présumées impliquées dans le trafic de drogue. Depuis le lancement de cette campagne il y a environ six mois, les autorités militaires américaines recensent au moins 130 personnes tuées et près d’une quarantaine de bateaux détruits, selon les bilans communiqués.

Il s’agit de la troisième opération connue menée par Washington cette année contre des embarcations soupçonnées de transporter des produits illicites. Les annonces publiques de ces frappes sont régulièrement relayées par le commandement régional afin de rendre compte de l’évolution de la campagne.

Contexte et bilan opérationnel

La stratégie militaire adoptée par les États-Unis se focalise sur l’identification et la neutralisation des moyens de transport maritime utilisés par les réseaux de narcotrafic dans l’hémisphère. Les autorités expliquent que la destruction des bateaux vise à perturber les filières et réduire le flux de stupéfiants transitant par l’océan Pacifique.

Depuis septembre, les opérations ont été menées à intervalles réguliers et concernent majoritairement des embarcations rapides ou improvisées que l’armée estime suspectes. Les chiffres avancés par le commandement font état d’un impact matériel et humain notable, tandis que les communiqués publiés sur X servent de principal canal d’information pour ces annonces.

La série de frappes continue d’alimenter les débats sur l’efficacité et les conséquences de ce type d’intervention, tant sur le plan sécuritaire que humanitaire, sans que de nouveaux éléments publics n’aient encore été fournis pour chaque opération récente.