Etats-Unis : neuf morts dans le crash de deux hélicoptères de l’armée

Les deux hélicoptères Black Hawk de la 101e division aéroportée se sont crashés vers 22H00 locale (03H00 GMT jeudi) lors d’une mission d’entraînement de routine, dans l’Etat du Kentucky.

Aux États-Unis, neuf soldats sont morts dans le crash mercredi soir de deux hélicoptères de l’armée américaine. Les deux appareils se sont crashés vers 22h heures locale (5h du matin jeudi en France) lors d’une mission d’entraînement de routine, dans l’Etat du Kentucky. Les deux hélicoptères, des Black Hawk HH-60 pouvant chacun transporter jusqu’à 11 personnes, se sont écrasés dans le comté de Trigg, au nord-ouest du Fort Campbell, où la 101e division aéroportée a ses quartiers.

« Le commandement concentre actuellement son attention sur les soldats et leurs familles », a indiqué l’armée dans un communiqué. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, se rend jeudi matin à Fort Campbell « pour soutenir nos troupes et leurs familles après l’accident tragique de la nuit dernière ».

More information on the crash involving two 101st Airborne Division (Air Assault) helicopters in Trigg County will be shared this morning during a press conference at Fort Campbell. Watch live at 10 a.m. EDT/9 a.m. CDT via https://t.co/wQAUe2XSO4.