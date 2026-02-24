États-Unis : Mayweather et Pacquiao s’affrontent à nouveau en septembre

La plateforme Netflix a annoncé lundi 23 février la tenue d’un nouveau duel professionnel entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, programmé le 19 septembre à Las Vegas.

Floyd Mayweather, qui a 48 ans, avait fait savoir vendredi qu’il quittait sa retraite pour revenir combattre.

De son côté, le Philippin Manny Pacquiao, 47 ans, est déjà remonté sur le ring l’année dernière après une période d’absence.

Les deux hommes, anciens multiples titulaires de ceintures mondiales, retrouvent ainsi la scène professionnelle après leur premier affrontement en mai 2015 à Las Vegas, où Mayweather s’était imposé et avait conservé son bilan d’invincibilité.

Un remake qui relance les projecteurs sur la boxe

Ce rendez-vous représente une nouvelle étape pour deux carrières qui ont marqué le paysage pugilistique mondial et suscite de fortes attentes chez les amateurs et les observateurs du sport.

Les modalités précises de l’événement — carte, catégories et diffusion — devraient être précisées par les organisateurs dans les prochaines semaines, alors que l’annonce ravive le débat autour de cette rivalité historique.