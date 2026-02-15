États-Unis : Marco Rubio salue la trajectoire de la Syrie et appelle à la mise en œuvre de l’accord avec la minorité kurde

Le dimanche 15 février, Marco Rubio, présenté comme le responsable de la diplomatie américaine, a fait part de sa satisfaction quant à l’orientation adoptée par la Syrie, tout en soulignant que le parcours n’a pas été sans obstacles.

Il a reconnu que certaines périodes avaient été particulièrement éprouvantes et sources de préoccupation, mais a souligné que la direction actuelle lui semblait encourageante et digne d’être conservée.

Lors d’une conférence de presse tenue à Bratislava, il a également attiré l’attention sur l’urgence de traduire en actes l’accord intervenu entre la minorité kurde et les autorités syriennes.

Mettre l’accord en pratique

Pour Rubio, le défi immédiat consiste désormais à assurer l’application effective de cet accord : transformer des engagements verbaux en mesures concrètes et durables. Cela implique, selon lui, un suivi rigoureux de la mise en œuvre et une coordination entre les parties concernées afin d’éviter un retour en arrière. Le sénateur a ainsi appelé à maintenir le cap politique engagé, insistant sur la nécessité d’un travail soutenu pour que l’entente produise des résultats tangibles sur le terrain.