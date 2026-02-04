Benin Web TV
États-Unis : Marco Rubio dit que tout accord nucléaire avec la Russie doit inclure la Chine

Mercredi 4 février, Marco Rubio, présenté comme le chef de la diplomatie américaine, a estimé indispensable d’associer la Chine à toute négociation sur le nucléaire impliquant la Russie, à quelques heures de l’échéance du traité New START liant Moscou et Washington.

Le · MàJ le
Interrogé par des journalistes, il a rappelé que la Maison-Blanche, selon lui, soutient l’idée qu’il est impossible d’instaurer un véritable régime de contrôle des armements au XXIe siècle sans la participation de Pékin. Rubio a mis en avant la taille et la progression rapide de l’arsenal chinois comme raisons majeures pour élargir le cercle des négociateurs.

À l’approche de la fin du New START, qui régule les forces nucléaires stratégiques entre les deux puissances, la question de l’inclusion d’autres acteurs devient centrale dans les débats diplomatiques. Pour Rubio, maintenir un format bilatéral avec la Russie ne suffirait plus face à l’évolution du paysage mondial des armements.

