États-Unis : Marco Rubio dit être prêt à rencontrer l’Iran

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a annoncé mercredi 4 février que Washington était disposé à ouvrir un dialogue avec Téhéran, à condition que les échanges portent non seulement sur le dossier nucléaire mais aussi sur le programme iranien de missiles balistiques.

Interrogé lors d’une conférence de presse, Rubio a indiqué que les États-Unis étaient prêts à rencontrer leurs homologues iraniens si ces derniers souhaitaient entamer des pourparlers. Il a toutefois laissé entendre qu’aucune rencontre n’était encore formellement programmée, alors que plusieurs médias iraniens évoquent une réunion prévue vendredi à Oman.

En insistant pour que la question des missiles balistiques figure à l’ordre du jour, le responsable américain a élargi le périmètre des discussions au‑delà du seul nucléaire, rappelant que Washington entend aborder l’ensemble des programmes jugés préoccupants.

Enjeux et calendrier possible

Si les informations des organes de presse iraniens venaient à se confirmer, Oman pourrait accueillir des échanges dont la portée dépasserait le strict cadre de l’accord nucléaire. La demande américaine d’inclure le volet balistique reflète une volonté de traiter simultanément plusieurs sujets de sécurité régionale.

Pour l’heure, la déclaration de Rubio traduit une ouverture conditionnelle plutôt qu’un engagement ferme : la perspective de discussions dépendra de la décision iranienne et des modalités proposées pour ces entretiens. Les prochains jours devraient préciser si les deux parties se rencontreront effectivement et quel sera l’agenda exact de ces pourparlers.