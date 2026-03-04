États-Unis : les droits de douane passeraient de 10% à 15% cette semaine

Le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, a déclaré mercredi 4 mars 2026 au micro de CNBC que les droits de douane appliqués aux marchandises importées devraient être relevés à 15 % « à un moment cette semaine ».

Interrogé sur le calendrier de cette mesure, M. Bessent a répété qu’elle devait intervenir au cours de la semaine en cours et a ajouté qu’il espérait voir ces prélèvements revenir au niveau antérieur dans un délai d’environ cinq mois.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte tendu : la Cour suprême a récemment invalidé une large portion des taxes que le président Donald Trump avait imposées depuis son retour à la Maison-Blanche. En réaction, la présidence a rétabli une surtaxe de 10 %.

Ce taux de 10 % est toutefois provisoire : il est limité à une durée de 150 jours. Passé ce délai, le maintien durable de la surtaxe ne pourra se faire qu’avec l’aval du Congrès américain.

Enjeux politiques et économiques

Cette succession de décisions judiciaires et administratives crée une période d’incertitude pour les importateurs, les industriels et les partenaires commerciaux des États-Unis, qui devront suivre de près l’évolution du calendrier législatif et les décisions exécutives à venir.