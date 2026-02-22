États-Unis : le Secret Service abat un homme armé à la résidence de Trump en Floride

Dimanche 22 février, les autorités ont confirmé la mort par balles d’un homme d’environ vingt ans alors qu’il tentait d’accéder illégalement à la zone protégée entourant le domaine de Mar-a-Lago, en Floride.

Le Service secret des États-Unis a publié une communication faisant état de l’incident et précisant que le jeune homme avait cherché à franchir le périmètre de sécurité du complexe. Les circonstances exactes menant au tir n’ont pas été entièrement détaillées dans le bref communiqué.

Au moment des faits, le président des États-Unis, Donald Trump, se trouvait à Washington, ont souligné les autorités fédérales, indiquant qu’il n’était pas sur place au moment de l’intervention.

Les agents présents sur le site ont sécurisé la zone et pris en charge les premières opérations. Aucune information supplémentaire sur l’identité complète du défunt ou sur ses motivations n’a, pour l’heure, été rendue publique.

Enquête et poursuite des vérifications

Les autorités locales et le Service secret ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour éclaircir les événements et déterminer les circonstances exactes de l’intervention. Les procédures habituelles comprennent l’analyse de la scène, la collecte de preuves et l’audition de témoins présents au moment des faits.

Plusieurs questions restent en suspens, notamment sur la manière dont l’individu a pu approcher le périmètre sécurisé et sur les motivations qui l’ont poussé à tenter l’approche. Les services chargés de la sécurité présidentielle coopèrent avec les instances judiciaires locales pour faire la lumière sur l’affaire.