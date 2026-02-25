États-Unis : le pétrole vénézuélien autorisé à entrer à Cuba si les ventes ne profitent pas au régime

Mercredi 25 février, Washington a précisé que des cargaisons d’origine vénézuélienne pouvaient, sous conditions strictes, être revendues et acheminées vers Cuba — à la seule condition que ces opérations n’enrichissent pas les dirigeants havanais mais servent « le peuple » cubain.

La clarification a été publiée par le service en charge des sanctions économiques au sein du département du Trésor, qui a indiqué sur son site qu’il envisagerait la mise en place d’un régime d’octroi de licences pour les acteurs souhaitant livrer à l’île du pétrole extrait au Venezuela. Le texte vise à encadrer juridiquement des opérations de revente et de transit afin d’éviter que des bénéfices ne remontent vers des entités sanctionnées.

Cette annonce intervient au moment où le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, effectue une tournée dans les Caraïbes : l’administration a présenté la mesure comme une action de « soutien et de solidarité » envers la population cubaine, durement affectée par les restrictions énergétiques imposées depuis janvier. Les responsables américains lient ce réajustement réglementaire au contexte régional et à la nécessité d’éviter une aggravation humanitaire à La Havane.

Sur le plan technique, les dernières notes explicatives d’OFAC et les nouvelles licences générales publiées ces dernières semaines ouvrent, sous conditions, la possibilité pour des acheteurs en aval de revendre du pétrole « d’origine vénézuélienne » une fois que tout intérêt bloqué a été éteint ; les modalités précises (contrôles de conformité, bénéficiaires autorisés, mécanismes de paiement) figurent dans les FAQ et documents publiés par le Trésor.

Modalités pratiques et enjeux régionaux

Concrètement, l’autorisation d’une revente à Cuba dépendra de conditions de transparence et de vérification : les opérateurs devront pouvoir démontrer que les transactions s’effectuent à des conditions commerciales raisonnables, que les comptes de règlement n’alimentent pas des entités sanctionnées et que les recettes sont acheminées de manière à bénéficier à la population civile plutôt qu’au pouvoir politique. Ces garanties seront examinées au cas par cas par l’administration américaine.

La décision américaine suscite déjà des réactions au sein de la région. À la réunion des chefs d’État et de gouvernement de la CARICOM tenue cette semaine, plusieurs dirigeants ont exprimé leur inquiétude face aux conséquences d’un blocus pétrolier sur la stabilité sociale et économique de l’île et ont appelé à des solutions humanitaires pour éviter une aggravation de la crise. La présence de M. Rubio au sommet a rendu cette question particulièrement visible dans les échanges diplomatiques.

