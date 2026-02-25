États-Unis : Le Pentagone saisit un nouveau pétrolier accusé d’avoir violé le blocus dans les Caraïbes

Les forces armées américaines ont annoncé mardi avoir intercepté dans l’océan Indien un pétrolier soupçonné d’avoir violé le blocus imposé par l’ancien président Donald Trump à l’encontre des navires sanctionnés évoluant dans les Caraïbes. Le Pentagone a communiqué l’opération et ses images au public via le réseau social X.

La séquence diffusée montre des soldats descendant en rappel depuis un hélicoptère pour prendre le contrôle du pont du navire, identifié par les autorités comme le pétrolier « Bertha ». Le ministère de la Défense a accompagné la vidéo d’un message expliquant le déroulé de l’intervention.

D’après le Pentagone, le bâtiment avait quitté la zone caraïbe dans l’intention d’échapper aux mesures de quarantaine instaurées par l’administration Trump à l’encontre des navires soumis à des sanctions. L’opération a été conduite de nuit, selon les éléments fournis par les militaires.

Le département chargé de la sécurité maritime a par ailleurs souligné sa volonté de réduire à néant la capacité de manœuvre des acteurs illicites et de leurs auxiliaires en haute mer, insistant sur la fermeté de ses actions contre ces réseaux.

Contexte et chiffres

Cette interpellation constitue le troisième navire appréhendé dans l’océan Indien par les forces américaines et le dixième au total depuis que, en décembre, Donald Trump a ordonné un blocus visant les navires sanctionnés en partance ou à destination du Venezuela.

Les autorités reconnaissent cependant que les pétroliers saisis récemment ne constituent qu’une très faible part du total des navires sanctionnés actifs dans le monde. Lors d’une audition au Congrès tenue au début de février, un haut responsable des garde-côtes américains a estimé que leur nombre pourrait atteindre environ 800 unités.