États-Unis : le Pentagone annonce l’interception d’un pétrolier fuyant le blocus dans les Caraïbes

Les forces américaines ont saisi en haute mer, dans l’océan Indien, un autre pétrolier accusé d’avoir tenté d’échapper au blocus imposé par l’administration Trump sur les navires visés par des sanctions à l’encontre du Venezuela, a indiqué dimanche le Pentagone. Le navire, identifié sous le nom de Veronica III et immatriculé au Panama, aurait cherché à contourner ces restrictions avant d’être intercepté.

Selon le communiqué publié sur le réseau X par le ministère de la Défense, les militaires ont suivi le navire depuis la zone des Caraïbes jusqu’à l’océan Indien, comblant l’écart pour procéder à son immobilisation. L’annonce était assortie d’une vidéo montrant des membres des forces américaines embarquant à bord via un hélicoptère et prenant le contrôle du bâtiment.

Le site spécialisé TankerTrackers rapporte que le Veronica III avait quitté le Venezuela le 3 janvier. Toujours selon cette source, le cargo transportait près de 1,9 million de barils de pétrole, ce qui représenterait environ deux jours de la production pétrolière vénézuélienne. TankerTrackers ajoute par ailleurs que ce départ coïncidait avec des allégations selon lesquelles des forces spéciales américaines auraient enlevé le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro lors d’un raid spectaculaire.

Précédents et avertissement du Pentagone

La capture du Veronica III intervient quelques jours après l’interpellation, selon Washington, d’un autre navire similaire, l’Aquila II, dans le même secteur océanique, une opération qui aurait suivi des méthodes proches. Ces interceptions semblent s’inscrire dans une série d’actions coordonnées visant à empêcher l’exportation de cargaisons pétrolières liées au Venezuela.

Le Pentagone a également mis en garde contre l’idée que les eaux internationales protégeraient les contrevenants ; le département a assuré qu’il retrouverait et poursuivrait les responsables, qu’ils se trouvent sur terre, dans les airs ou en mer.