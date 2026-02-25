Benin Web TV
États-Unis : Larry Summers, ex-ministre des Finances, démissionne de son poste à Harvard dans l’affaire Epstein

Le professeur Larry Summers a quitté son poste d’enseignant à l’université Harvard mercredi 25 février 2026, après la divulgation de ses échanges par courriel avec Jeffrey Epstein, a fait savoir un représentant de l’établissement.

Le professeur Larry Summers a quitté son poste d’enseignant à l’université Harvard mercredi 25 février 2026, après la divulgation de ses échanges par courriel avec Jeffrey Epstein, a fait savoir un représentant de l’établissement.

Ancien secrétaire au Trésor sous la présidence de Bill Clinton et ex-recteur de Harvard dans les années 2000, Summers s’était déjà replié de la vie publique en novembre dernier, tout en conservant son rôle au sein du corps enseignant.

Face à la publication par les autorités de documents liés à Jeffrey Epstein, l’université a ouvert un examen de ces pièces. Jason Newton a indiqué à l’AFP que, dans ce contexte d’analyse des éléments rendus publics, le doyen avait accepté la démission du professeur.

La mise en lumière des courriels a intensifié les regards portés sur les liens entre personnalités académiques et l’entourage d’Epstein, entraînant des décisions administratives dont celle annoncée mercredi.

Conséquences institutionnelles et attentes

Le départ de Summers intervient alors que Harvard continue d’examiner l’ensemble des documents transmis par le gouvernement, un processus susceptible d’entraîner d’autres mesures internes.

Les observateurs et membres de la communauté universitaire suivent de près l’évolution du dossier et les possibles retombées pour les personnes mentionnées dans ces archives.

