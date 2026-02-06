Benin Web TV
États-Unis : l’armée américaine frappe un bateau de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique, deux morts

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Jeudi, une opération militaire américaine a visé un navire suspecté d’être impliqué dans le trafic de stupéfiants dans le Pacifique, entraînant la mort de deux personnes, selon un communiqué des forces concernées. L’intervention, ciblée contre une embarcation de trafiquants présumés, a été confirmée par l’état-major en charge de la région Amérique latine et Caraïbes.

L’annonce a été relayée sur la plateforme X par ce commandement militaire régional, qui suit de près les mouvements maritimes jugés liés au narcotrafic. Les autorités américaines décrivent ces frappes comme faisant partie d’un effort continu pour neutraliser les navires servant au transport de drogues.

Depuis le lancement de cette campagne en septembre, les opérations américaines en mer ont déjà entraîné de lourdes pertes matérielles et humaines parmi les embarcations visées. Les bilans officiels font état d’un grand nombre de victimes et d’un nombre important de bateaux détruits.

Bilan chiffré des opérations

Selon les chiffres communiqués jusqu’à présent, les actions menées depuis le début de la campagne ont causé la mort d’au moins 128 personnes et abouti à la destruction d’au moins 37 navires. Les autorités présentent ces mesures comme des moyens de perturber les routes clandestines du trafic de drogue, tandis que le nombre exact des incidents et des victimes continue d’être précisé au fil des enquêtes et des relevés sur le terrain.

