Etats-Unis: l’ancien champion des poids lourds, Deontay Wilder, arrêté

Le boxeur américain et ancien champion des poids lourds, Deontey Wilder, a été arrêté mardi à Los Angeles pour des faits de port d’arme illégal.

Ancien champion heavyweight WBC, Deontey Wilder a été arrêté mardi par la police à Los Angeles. Selon les informations rapportées par TMZ, le boxeur américain roulait à bord d’une voiture aux vitres teintées de la marque Rolls Royce. La plaque d’immatriculation de cette dernière aurait par ailleurs été obstruée.

L’Américain s’est fait contrôler par la police qui aurait senti une étrange odeur de marijuana. C’est alors que les officiers ont trouvé un pistolet de calibre 9 mm. Conduit au poste de police et accusé de port d’arme illégal, il a été libéré quelques heures plus tard, non sans avoir payé une caution de 35 000 dollars.

Deontay Wilder Arrested In L.A., Booked On Gun Charge https://t.co/srNYAny98o — TMZ (@TMZ) May 2, 2023

Deontay Wilder a construit sa réputation en battant des adversaires tels que Bermane Stiverne, Éric Molina, Chris Arreola et Luis Ortiz. Il avait réussi à défendre sa ceinture WBC pendant plus de cinq ans, jusqu’à ce qu’en 2020, Tyson Fury met fin à son règne. Malgré une trilogie épique entre les deux boxeurs, aucun des deux n’a réussi à l’emporter. En octobre dernier, Wilder a rebondi avec un KO contre Robert Helenius et espère maintenant avoir une nouvelle opportunité de remporter un titre mondial.

