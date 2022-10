États-Unis: la justice ordonne à une femme de remettre un album de photos d’elle nue, à son ex-mari

En Utah, un État de l’ouest des États-Unis, Lindsay Marsh a été abasourdie lorsqu’un juge lui a ordonné de remettre à son ex-mari un album photo comprenant ses photos intimes à son ex-mari. L’Américaine estime que c’est une violation de son intimité et ne compte pas se plier à la sentence.

Après avoir demandé le divorce en avril 2021, après 25 ans de mariage, Lindsay Taylor une Américaine âgée de 43 ans, résidant dans l’Utah (États-Unis), a obtenu gain de cause pour se séparer de son mari, Chris Marsh (45 ans). Et la décision de la justice a été prononcée au mois de septembre.

Dans son verdict, le juge en charge de la procédure a ordonné à Lindsay de rendre les photos dénudées d’elle à son ex-compagnon. Ce dernier disait vouloir garder l’album pour lui, arguant : « Je chéris ces beaux souvenirs… et j’ai l’intention de me souvenir du bon côté des choses même après notre divorce ». Dans sa décision, le juge Michael Edwards a écrit que les photos doivent être rendues au photographe original afin qu’il puisse les censurer de manière que l’inscription reste visible.

« Le tribunal ordonne que les parties remettent ces photos à la personne qui les a prises à l’origine et qui a produit les livres de photos », indique le jugement. « Cette personne devra faire tout ce qu’il faut pour modifier les pages des photos de façon à ce que toutes les photos du requérant en lingerie ou ce genre de choses, ou même sans vêtements, soient masquées et retirées, mais que les mots soient maintenus pour le bien de la mémoire. »

« C’est une violation et c’est incroyablement embarrassant et humiliant »

Mme Marsh a été surprise lorsque son ex-mari, Chris Marsh, a demandé l’album lorsqu’elle a demandé le divorce en avril 2021, après 25 ans de mariage. « C’est une violation et c’est incroyablement embarrassant et humiliant », a-t-elle déclaré, selon le Daily Mail. « La seule façon pour moi d’espérer protéger quelqu’un d’autre de vivre la même situation est de raconter mon histoire et d’exposer que c’est le genre de choses qu’il pense être correctes ».

« Le corps des femmes n’est pas à la disposition des autres, en l’occurrence de ces trois hommes – mon ex-mari, son avocat et le juge – pour qu’ils statuent sur ce qu’on devrait en faire ou décident de qui peut le voir », a-t-elle déclaré fustigeant « la misogynie du système judiciaire de l’Utah ».

Christopher Marsh a déclaré à Insider qu’il ne voulait que les inscriptions et non les photos. « Ce sont des notes écrites à une époque où Lindsay pensait ce qu’elle écrivait », a-t-il dit. « C’étaient des moments d’amour ».

Le photographe à l’origine a refusé de les retoucher

Une fois que Lindsay Marsh a approché le photographe original – un ami proche qui dirigeait une entreprise de photographie spécialisée dans le portrait de la femme dans son intimité – l’ami a d’abord refusé d’éditer les photos, selon The Tribune. Lindsay Marsh a expliqué au journal que son amie a fait valoir que cela pourrait nuire à son entreprise.

Le juge a alors ordonné en août qu’un tiers, un homme que Lindsay Marsh ne connaissait pas, modifie les photos, selon le journal. « Je veux juste clarifier les choses », se rappelle-t-elle avoir demandé au bureau des greffiers du juge à The Tribune. « Le juge m’a ordonné de donner des photos nues de mon corps à un tiers que je ne connais pas sans mon consentement ? ». C’est alors que le photographe d’origine a accepté de modifier les photos.

Selon The Tribune, l’ami a modifié numériquement les photos et mis des boîtes noires sur le corps de Marsh tout en préservant les messages. Lindsay Marsh a reçu l’ordre de conserver les photos pendant 90 jours au cas où son ex-mari aurait des objections aux modifications. Elle a déclaré à The Tribune qu’elle prévoyait d’organiser une fête pour brûler les photos dès qu’elle pourrait les détruire.