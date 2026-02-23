États-Unis : la Cour suprême annule des droits de douane, Afrique du Sud, Algérie, Libye et Tunisie citées comme gagnantes

À compter de 00h00, heure de Washington — soit 05h00 en temps universel — les droits de douane décidés précédemment par les États-Unis ne sont plus appliqués ni perçus. Cette suspension prend effet immédiatement suite à une décision judiciaire majeure rendue par la plus haute juridiction américaine.

À compter de 00h00, heure de Washington — soit 05h00 en temps universel — les droits de douane décidés précédemment par les États-Unis ne sont plus appliqués ni perçus. Cette suspension prend effet immédiatement suite à une décision judiciaire majeure rendue par la plus haute juridiction américaine.

Concrètement, les formalités douanières liées à ces taxes ne donnent plus lieu à perception, ce qui modifie instantanément le coût des importations concernées. Les exportateurs et transitaires voient donc disparaître un obstacle financier qui pesait jusqu’ici sur certaines marchandises à destination du marché américain.

Sur le continent africain, plusieurs pays ressortent comme principaux bénéficiaires de cette évolution : l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Libye et la Tunisie sont cités comme les gagnants les plus visibles de l’annulation des taxes. Pour ces économies, l’arrêt des prélèvements pourrait renforcer la compétitivité de leurs exportations vers les États-Unis.

Publicité

La décision de la Cour suprême met fin à un cadre tarifaire qui avait jusqu’à présent pesé sur les échanges bilatéraux et régionaux. Le retrait de ces droits change d’un coup la donne pour les acteurs économiques engagés dans ces flux commerciaux.

Conséquences économiques et perspectives

À court terme, la disparition des droits ouvre une fenêtre de relance pour les filières exportatrices susceptibles de redresser leurs volumes vers le marché américain. Les secteurs exportateurs des pays cités — qu’il s’agisse de matières premières, d’énergies ou de produits manufacturés — pourraient voir leurs marges s’améliorer et leurs prix devenir plus compétitifs.

Du côté des importateurs américains, la mesure devrait alléger les coûts d’approvisionnement et, potentiellement, se répercuter sur certains prix à la consommation ou sur les marges des entreprises qui dépendaient de ces chaînes d’approvisionnement. En revanche, des acteurs économiques aux États-Unis opposés à cette suppression pourraient demander des ajustements politiques ou réglementaires en réponse à la décision judiciaire.

Publicité