États-Unis : la Chambre des représentants vote en faveur de l’abrogation des droits de douane sur le Canada

Mercredi 11 février, plusieurs députés républicains siégeant à la Chambre des représentants ont choisi de renverser la décision de leur chef en votant en faveur de la suppression des taxes imposées au Canada. Ce choix s’est opéré malgré les mises en garde publiques du président Donald Trump, qui s’était exprimé pour dissuader toute dissidence pendant le scrutin.

Le projet adopté par la chambre basse doit désormais être examiné par le Sénat. Même si les sénateurs venaient à donner leur aval, l’issue législative resterait incertaine tant que le président a clairement indiqué son intention d’utiliser son droit de veto. Les prélèvements douaniers font en effet partie des piliers de sa stratégie économique, ce qui rend peu probable une acceptation définitive sans négociation majeure.

Durant le vote, Donald Trump a publié un message sur sa plateforme Truth Social avertissant que les parlementaires s’opposant à sa politique commerciale «en payeront le prix» lors des prochaines échéances électorales, y compris au stade des primaires. Cette mise en garde souligne la pression exercée sur les élus républicains qui cherchent à concilier intérêts nationaux, relations commerciales avec un voisin majeur et calculs politiques internes au parti.

Conséquences politiques et symboliques