États-Unis: Joe Biden tombe à nouveau lors d’une cérémonie militaire (Vidéo)

Le président américain Joe Biden a fait une petite chute sur scène ce jeudi 1er juin, lors d’une cérémonie de remise des diplômes de l’Académie de l’armée de l’air américaine.

Le président américain en difficulté. Au cours d’un événement des forces aériennes américaines, dans le Colorado jeudi 1er juin, Joe Biden a perdu l’équilibre sur l’estrade depuis laquelle il venait de prononcer un discours. C’est en voulant quitter la scène qu’il s’est pris les pieds dans le tapis. Le démocrate est tombé vers l’avant, se réceptionnant sur les genoux et les mains, après avoir apparemment trébuché sur un sac noir.

Dans les secondes suivant l’accident, militaires, membres du service présidentiel de sécurité et autres officiels se sont précipités au soutien du chef d’État. Lequel a pu se relever, sans difficultés apparentes, dans la foulée. Le dirigeant a ensuite pu regagner sa place, sous les applaudissements du public.

Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794 — BNO News (@BNONews) June 1, 2023

Il va bien. Il y avait un sac de sable sur la scène pendant qu’il serrait des mains », a rassuré, sur Twitter, Ben LaBolt, le directeur de la communication de la Maison Blanche. Un propos confirmé par la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, au moment de prendre place à bord d’Air Force One. Le président de 80 ans va « tout à fait bien », a-t-elle promis. Le rassemblement en question était une cérémonie de remise des diplômes de l’académie de l’US Air Force.

Cette mésaventure survient à quelques mois de l’élection présidentielle de 2024, à laquelle Joe Biden s’est porté candidat et dont les contours se précisent au fur et à mesure que les candidatures se déclarent. Le plus récent bilan de santé du démocrate, en février, a établi qu’il était en bonne santé. Mais selon les sondages, la majorité des Américains estiment qu’il est trop âgé pour briguer un second mandat.