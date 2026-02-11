États-Unis : JO — Les hockeyeuses américaines battent le Canada 5-0

La rencontre très attendue entre les équipes féminines du Canada et des États-Unis a tourné au désastre pour les Canadiennes : mardi soir à Milan, elles se sont inclinées sur le score sans appel de 5-0 lors d’un match de poule du tournoi olympique.

Les Américaines ont pris l’avantage dès l’entame, Caroline Harvey ouvrant le tableau à 3 minutes 45 secondes. La réaction canadienne n’est jamais véritablement arrivée et, avant la fin du premier vingt, Hannah Bilka a doublé l’avance (17 min 18 s).

La domination se poursuit en deuxième période où Kirsten Simms a creusé l’écart peu après la reprise (21 min 18 s). Bilka a ensuite signé son deuxième but de la soirée à 33 minutes, renforçant encore la supériorité de son équipe.

