États-Unis: fin du test Covid obligatoire pour les voyageurs internationaux

Les États-Unis n’exigeront plus un test de dépistage du Covid-19 pour les voyageurs arrivant dans le pays par avion. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi le porte-parole de la présidence, Kevin Munoz.

Plus de six mois après avoir durci les procédures de test pour entrer aux Etats-Unis en raison de l’arrivée du variant Omicron, les autorités américaines viennent d’annoncer la levée de l’obligation de test Covid pour les voyageurs internationaux arrivant par avion.

Selon Kevin Munoz, le porte-parole de la présidence, qui s’est chargé de l’annonce, sur son compte Twitter, la mesure va être levée à partir de ce dimanche 12 juin 2022 et sera réévaluée dans 90 jours. Cependant, il a ajouté que les autorités sanitaires vont continuer « à évaluer les besoins en fonction de la science et du contexte de la circulation des variants ».

« Nous sommes en mesure de franchir cette étape en raison des progrès considérables que nous avons réalisés dans notre lutte contre le virus : nous avons rendu largement disponibles des vaccins et des traitements vitaux et ces outils fonctionnent pour prévenir les maladies graves et la mort, et sont efficaces contre les variantes répandues circulant aux États-Unis et dans le monde », a déclaré un haut responsable aux journalistes.

Pour rappel les Etats-Unis enregistrent encore plus de 100.000 cas et 300 décès par jour. Malgré ce taux, les mesures sanitaires disparaissent déjà les unes après les autres. L’obligation de port du masque dans les transports a par ailleurs été levée, sur décision de justice en avril dernier.

Selon les autorités sanitaires, la pandémie devient moins inquiétante puisqu’il existe déjà de nombreux remèdes comme les vaccins, mais aussi l’antiviral Paxlovid. A noter que les Etats-Unis ne sont pas les premiers à alléger les mesures sanitaires. Plusieurs autres pays notamment en Europe ont également relâché les mesures depuis des mois.