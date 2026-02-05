États-Unis et Russie : le Pentagone annonce la reprise d’un dialogue militaire de haut niveau

Lors des pourparlers sur l’Ukraine tenus à Abou Dhabi, Washington et Moscou se sont accordés pour relancer un dialogue entre officiers supérieurs, a fait savoir le Pentagone jeudi 5 février, au lendemain de l’expiration du dernier traité de limitation des armes nucléaires.

Lors des pourparlers sur l’Ukraine tenus à Abou Dhabi, Washington et Moscou se sont accordés pour relancer un dialogue entre officiers supérieurs, a fait savoir le Pentagone jeudi 5 février, au lendemain de l’expiration du dernier traité de limitation des armes nucléaires.

Le Commandement européen des forces armées américaines (EUCOM) a souligné que la reprise de ces échanges entre états-majors participe à la stabilité internationale et au maintien de la paix. Selon le communiqué, de tels contacts améliorent la transparence et constituent un ressort utile pour réduire les risques d’escalade.

Cette décision fait suite à ce que la délégation américaine a décrit comme des « avancées productives et constructives » lors des discussions à Abou Dhabi, auxquelles ont pris part l’envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, ainsi que Jared Kushner. EUCOM rappelle que les liaisons bilatérales entre armées avaient été mises en sommeil à l’automne 2021, peu avant le déclenchement du conflit en février 2022.

Publicité

Objectifs et périmètre des échanges militaires

Le général Alexus Grynkewich, qui commande les forces américaines en Europe, a indiqué vouloir entretenir un canal de communication avec le chef d’état-major général russe, le général Valéri Guérassimov. L’ambition affichée est d’éviter toute mauvaise interprétation des manœuvres et de prévenir des réactions en chaîne non intentionnelles des deux côtés.

La reprise de ces contacts s’inscrit dans un contexte de tensions accrues et d’incertitudes stratégiques après la fin du dernier accord majeur sur les armes nucléaires. En rétablissant des canaux directs, les autorités militaires espèrent réduire la probabilité d’erreurs de calcul et faciliter la gestion des incidents sur le terrain.