États-Unis : Donald Trump ordonne à l’administration de cesser immédiatement d’utiliser l’IA d’Anthropic

Vendredi 27 février, le président des États-Unis a exigé que son gouvernement mette fin, sans délai, à l’exploitation de l’intelligence artificielle fournie par la société Anthropic. La décision intervient après le refus de cette jeune entreprise californienne d’autoriser un accès illimité de ses outils au département de la Défense.

Depuis sa plateforme Truth Social, Donald Trump a instruit l’ensemble des agences fédérales de couper toute utilisation des solutions développées par Anthropic. Il a affirmé que l’administration n’avait ni besoin ni désir de poursuivre une collaboration avec l’entreprise et a annoncé l’arrêt immédiat de tout partenariat.

Le chef de l’État n’a pas ménagé ses critiques envers la start-up, qualifiant sa posture de grave erreur aux conséquences dangereuses. Selon lui, le refus d’ouvrir sans restrictions la technologie mettrait en péril la vie de soldats américains ainsi que la sécurité nationale.

Anthropic, basée en Californie, a choisi de limiter l’accès militaire à ses systèmes d’intelligence artificielle — une position qui a déclenché la vive réaction présidentielle et ouvre une nouvelle fracture entre le secteur privé des IA et l’administration fédérale.

Tensions entre sécurité nationale et contrôles éthiques

Cette confrontation soulève des questions sur la manière dont les entreprises technologiques gèrent les demandes des pouvoirs publics, en particulier lorsqu’il s’agit d’outils susceptibles d’être intégrés à des usages militaires. Pour l’heure, l’injonction présidentielle implique une exclusion immédiate d’Anthropic des achats et des déploiements gouvernementaux.

Du côté des observateurs, la décision pose aussi la problématique du rôle que souhaitent jouer les start-up dans la définition des règles d’utilisation de leurs innovations : autonomie et principes éthiques peuvent entrer en conflit avec des impératifs de défense et de sécurité.