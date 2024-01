États-Unis: Donald Trump de retour à son procès pour diffamation

- Publicité-

L’ancien président américain a fait son retour au procès civil à New York, où il est accusé de diffamation par E. Jean Carroll. Cette dernière, ancienne chroniqueuse d’Elle, avait précédemment obtenu une condamnation civile contre le magnat pour agression sexuelle, lui ordonnant de verser cinq millions de dollars de dédommagements.

Après son retour mardi soir de Atkinson, dans le New Hampshire enneigé, où il avait participé à un rassemblement, le septuagénaire s’est rendu ce 17 janvier 2024 au tribunal civil du sud de Manhattan, quittant sa résidence à la « Trump Tower », selon AFP. E. Jean Carroll, âgée de 80 ans, était également présente au palais de justice. Au cours de ce deuxième jour d’audience, l’accusatrice confronte de nouveau l’homme qu’elle affirme l’avoir violée en 1996.

Lors du précédent procès en mai à New York, Trump avait été tenu responsable d’agression sexuelle dans les années 1990 et de diffamation en 2022, avec une condamnation à verser cinq millions de dollars de dédommagements. Malgré cette sentence, Donald Trump persiste à dénigrer et à insulter E. Jean Carroll sur les réseaux sociaux, la qualifiant de femme « tarée » à l’« histoire bidon », prétendant ne l’avoir « jamais vue de [sa] vie ». En dépit des multiples procès civils et pénaux auxquels il fait face, le magnat de l’immobilier utilise chaque inculpation ou comparution comme une tribune politique.

Fraîchement favori des primaires républicaines après sa victoire au caucus de l’Iowa, il a passé la journée de mardi dans le prétoire sans échanger de regards avec l’accusatrice. Accusant le camp démocrate de complot, il estime que ces poursuites visent à l’empêcher de remporter l’élection présidentielle de novembre, tout en lançant des attaques virulentes contre la justice.