États-Unis : Donald Trump critique la teneur des négociations avec l’Iran

Vendredi 27 février 2026, le président des États-Unis, Donald Trump, a exprimé sa déception concernant le contenu des pourparlers engagés avec Téhéran. Lors d’échanges avec des journalistes, il a laissé entendre que l’avancement des négociations ne répondait pas aux attentes de son administration.

Vendredi 27 février 2026, le président des États-Unis, Donald Trump, a exprimé sa déception concernant le contenu des pourparlers engagés avec Téhéran. Lors d’échanges avec des journalistes, il a laissé entendre que l’avancement des négociations ne répondait pas aux attentes de son administration.

Selon ses propos rapportés sur place, l’obstacle principal tient au refus iranien d’accéder à certaines demandes qu’il juge essentielles. Le chef de la Maison-Blanche a fait part d’une vive insatisfaction face à ce qu’il considère comme des insuffisances dans les concessions proposées par l’Iran.

Interrogé sur la suite du dialogue, il a indiqué que les discussions entre les deux délégations se poursuivraient au cours de la journée, sans garantir pour l’instant de percée décisive. Il a privilégié une tonalité prudente, laissant planer l’idée que l’issue restait ouverte.

Publicité

Par ailleurs, M. Trump a précisé qu’il n’avait pas encore arrêté de choix définitif concernant d’éventuelles frappes américaines contre des cibles iraniennes. Il a souligné que la décision finale n’était pas prise et dépendrait des développements à venir.

Contexte et implications

Ces déclarations interviennent dans un climat diplomatique tendu, où chaque tournant des négociations peut influencer la trajectoire des relations bilatérales. La Maison-Blanche maintient pour l’heure une posture hybride, mêlant pressions verbales et ouverture au dialogue.

Alors que l’avenir des entretiens reste incertain, les propos du président laissent entendre que Washington souhaite obtenir des engagements plus substantiels avant de modifier sa position, tout en conservant la possibilité d’actions militaires si les discussions n’aboutissent pas.