États-Unis : Donald Trump annonce une entente avec Londres sur les îles Chagos

Jeudi 5 février, après un échange téléphonique avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, l’ancien président américain Donald Trump a indiqué qu’il se ralliait à l’idée que le Royaume‑Uni rende les îles Chagos à l’île Maurice. Il a cependant assorti cette acceptation d’une mise en garde ferme concernant la présence militaire des États‑Unis dans cet archipel de l’océan Indien.

Jeudi 5 février, après un échange téléphonique avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, l’ancien président américain Donald Trump a indiqué qu’il se ralliait à l’idée que le Royaume‑Uni rende les îles Chagos à l’île Maurice. Il a cependant assorti cette acceptation d’une mise en garde ferme concernant la présence militaire des États‑Unis dans cet archipel de l’océan Indien.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, M. Trump a salué l’accord trouvé entre Londres et ses interlocuteurs, estimant que M. Starmer avait obtenu « le meilleur accord possible ». Rappelant qu’il s’était d’abord élevé contre la décision britannique, il a tenu à souligner que son approbation n’était pas inconditionnelle.

Le chef politique a prévenu que si le montage du bail venait à échouer prochainement ou si la sécurité des installations et des forces américaines était mise en cause, il se réservait la possibilité d’intervenir militairement et d’accroître la présence américaine sur place, en ciblant plus particulièrement la base de Diego Garcia.

Publicité

Enjeux autour de Diego Garcia

Diego Garcia, qui abrite une base conjointe américano‑britannique, occupe une place centrale dans la projection de forces dans l’océan Indien. La remarque de M. Trump met en lumière les tensions entre considérations diplomatiques — la restitution d’un archipel à son ancien territoire colonial — et impératifs stratégiques liés au maintien d’installations militaires cruciales pour les opérations régionales.

Le ton employé par l’ex‑président laisse entrevoir les difficultés que pourraient rencontrer Londres et Port‑Louis si un calendrier de transfert devait compromettre l’exploitation de la base. La question reste de savoir comment les partenaires concernés concilieront souveraineté territoriale et garanties de sécurité pour les forces présentes sur l’île principale de l’archipel.