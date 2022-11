États-Unis: Donald Trump annonce sa candidature à l’élection présidentielle de 2024

Devant des militants dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride, mardi soir, l’ex-président républicain Donald Trump a annoncé sa candidature à la présidentielle américaine 2024.

Donald Trump vise à nouveau la Maison Blanche. « Afin de rendre à l’Amérique sa grandeur et sa gloire, j’annonce ma candidature à l’élection présidentielle » de 2024, a déclaré l’ancien président républicain des Etats-Unis, mardi 15 novembre, devant ses militants rassemblés dans la grande salle de réception de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Il s’est engagé à ce que Joe Biden « ne passe pas quatre années de plus » à la Maison Blanche. Il « incarne les échecs de la gauche et de la corruption de Washington », a-t-il jugé.

Un peu plus tôt, Donald Trump avait déposé auprès des autorités électorales américaines sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, une première étape officielle.

Trump a déposé auprès des autorités américaines sa candidature formelle à l'élection présidentielle de 2024 #AFP pic.twitter.com/5vmsrHRjM8 — Sébastien Blanc (@sebastienblanc) November 16, 2022

« Donald Trump a laissé tomber l’Amérique »

« Donald Trump a laissé tomber l’Amérique », a réagi Joe Biden l’actuel occupant de la Maison Blanche, dans un tweet (en anglais) de Bali où il participe au sommet du G20. Cette courte remarque est accompagnée d’une compilation de vidéos proclamant que son prédécesseur avait œuvré à « truquer l’économie pour les riches », à « attaquer les soins de santé » et « les droits des femmes » ou encore à « choyer les extrémistes ».

Donald Trump failed America. pic.twitter.com/fylyocYcse — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2022

Il s’agit de la troisième candidature de Donald Trump, âgé aujourd’hui 76 ans. Arrivé au pouvoir en novembre 2016, il avait quitté la Maison Blanche dans le chaos après avoir échoué à se faire réélire face à Joe Biden, une défaite qu’il n’a jamais reconnue. Cette annonce préfigure également un possible remake de la présidentielle de 2020 : le président Biden a récemment réaffirmé son « intention » de briguer un second mandat.