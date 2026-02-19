États-Unis : Donald Trump annonce 10 milliards de dollars au «Conseil de paix» pour la reconstruction de Gaza

Jeudi 19 février 2026, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé un engagement financier majeur en faveur du nouvel « Conseil de paix », réuni pour la première fois à Washington. Selon ses déclarations, Washington versera dix milliards de dollars au fonctionnement de cet organe.

Jeudi 19 février 2026, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé un engagement financier majeur en faveur du nouvel « Conseil de paix », réuni pour la première fois à Washington. Selon ses déclarations, Washington versera dix milliards de dollars au fonctionnement de cet organe.

Créé pour porter des projets de reconstruction dans la bande de Gaza, ce Conseil démarre ses travaux avec pour mission initiale la remise en état des infrastructures et l’aide aux populations affectées par le conflit. La réunion inaugurale se tient dans la capitale fédérale afin d’organiser les premières étapes opérationnelles.

Mais l’exécutif américain ne limite pas l’action de l’instance à ce seul dossier humanitaire. Le président a annoncé que le Conseil disposerait d’un mandat plus vaste, visant à contribuer à la prévention et à la gestion de conflits à l’échelle internationale.

Publicité

Le montant annoncé — dix milliards de dollars — représente la contribution américaine annoncée lors de cette session inaugurale. Trump a présenté cette dotation comme un levier pour soutenir à la fois la reconstruction et des initiatives diplomatiques destinées à réduire les tensions dans d’autres régions.

Un instrument qui vise au-delà de la reconstruction

En élargissant l’ambition du Conseil, l’administration souhaite que l’instance serve non seulement à financer des projets matériels, mais aussi à favoriser des solutions politiques et des processus de paix. La combinaison d’apports financiers et d’un rôle diplomatique plus affirmé traduit la volonté de donner à l’organe une portée globale.

La réunion de Washington doit définir les modalités d’intervention, la gouvernance et l’affectation des fonds, autant de points qui détermineront l’efficacité de ce dispositif dans les mois à venir. Les prochains actes du Conseil seront donc scrutés pour mesurer s’il peut tenir les objectifs annoncés par la Maison-Blanche.