États-Unis : des délégations africaines à Washington pour un sommet sur les minerais critiques

Ce mercredi 4 février 2026, Washington reçoit un sommet consacré aux minerais critiques, pour lequel l’administration américaine a annoncé la présence d’une quarantaine de délégations. L’événement se tient dans la capitale fédérale et rassemble des représentants de nombreux pays autour de la question des matières premières considérées comme stratégiques.

La rencontre est organisée par le secrétaire d’État des États-Unis, Marco Rubio, qui a pris l’initiative de convoquer ce sommet. Les autorités américaines attendent ainsi des délégations étrangères pour participer aux échanges prévus dans le cadre de cette réunion internationale.

Parmi les participants attendus figure une délégation congolaise venue de Kinshasa et arrivée à Washington en compagnie du président Félix Tshisekedi. Des délégations en provenance de Guinée et du Kenya sont également annoncées pour ce sommet.