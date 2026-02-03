États-Unis: Bill et Hillary Clinton acceptent d’être auditionnés par le Congrès dans l’affaire Epstein

Le porte-parole a annoncé lundi 2 février que l’ancien président démocrate se présentera devant une commission d’enquête du Congrès enquêtant sur l’affaire Epstein, accompagné de son épouse. Cette convocation intervient alors que le couple faisait l’objet d’une procédure visant à le sanctionner pour avoir refusé jusque-là de se présenter devant les élus.

Le porte-parole a annoncé lundi 2 février que l’ancien président démocrate se présentera devant une commission d’enquête du Congrès enquêtant sur l’affaire Epstein, accompagné de son épouse. Cette convocation intervient alors que le couple faisait l’objet d’une procédure visant à le sanctionner pour avoir refusé jusque-là de se présenter devant les élus.

Sur le réseau X, Angel Urena a vigoureusement critiqué les membres républicains de la commission, estimant que son camp s’était montré coopératif tandis que les élus opposés n’avaient pas agi de la même manière. Selon lui, les déclarations sous serment fournies par l’ancien chef d’État et son épouse rendaient superflue toute obstruction de la part des parlementaires.

Le porte-parole a par ailleurs indiqué que l’ancien président et l’ancienne secrétaire d’État assisteront à l’audition et souhaitent, selon ses mots, établir un précédent susceptible de s’appliquer à tous les citoyens. Cette convocation fait suite à des demandes des républicains qui justifiaient leur souhait d’entendre le couple par les relations passées entre Bill Clinton et Jeffrey Epstein.

Publicité

La procédure d’entrave intentée au Congrès avait pour objet de contraindre le duo à comparaître après plusieurs refus antérieurs. Avec cette nouvelle décision de se rendre à l’audience, le couple met fin à l’impasse qui opposait jusqu’ici leur camp et la commission parlementaire.

Les modalités précises de l’audition — calendrier, durée et étendue des questions — n’ont pas été détaillées par le porte-parole au moment de l’annonce, qui se contente de souligner la volonté de coopérer tout en soulignant le souhait de faire valoir un principe d’égalité devant les obligations légales.