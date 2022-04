États-Unis: Barack Obama retourne à la Maison blanche pour sa réforme en santé

Depuis qu’il a passé le pouvoir à Donald Trump, 20 janvier 2017, Barack Obama n’y était plus jamais retourné. L’ancien président démocrate fera ce mardi 5 avril une apparition officielle à la Maison blanche, au côté de son successeur, à l’occasion de la promulgation d’un décret renforçant l’Obamacare.

Barack Obama fait son retour à la Maison blanche ce mardi pour évoquer la couverture santé avec l’actuel président des Etats-Unis, Joe Biden. L’ancien président prendra la parole à 18H30 GMT pour rappeler sa réforme la plus emblématique: le «Affordable Care Act», plus connu sous le nom d’«Obamacare», en vigueur depuis mars 2010.

Une visite stratégique

Un événement en soi, puisque Barack Obama n’a “pas mis les pieds à la Maison-Blanche depuis 2017, quand il a quitté les lieux pour laisser la place à Donald Trump”, note le Washington Post. Mais cette visite hautement médiatique vise également à galvaniser les troupes démocrates en vue des élections législatives de mi-mandat de novembre prochain. Et ce, “alors que la cote de popularité de Joe Biden n’est pas au plus haut” et que l’actuel locataire de la Maison-Blanche peine à rassurer les Américains sur leur plus importante préoccupation du moment, à savoir l’inflation galopante, essuyant d’incessantes critiques de l’opposition : « Les Républicains attaquent Biden et les démocrates sur l’augmentation des prix et celle de la criminalité, ainsi que sur d’autres problèmes liés à la qualité de vie ».

Comme le souligne l’ancien conseiller d’Obama, David Axelrod, dans les colonnes du quotidien de la capitale fédérale, “inviter l’ancien président à la Maison-Blanche pour la première fois depuis un an et demi est un excellent choix stratégique”. Aussi Barack Obama pourrait-il être amené à jouer un rôle encore plus actif ces prochains mois, alors que “les démocrates veulent réussir à attirer l’attention sur les actions du gouvernement en faveur des Américains ordinaires”.

