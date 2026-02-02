États-Unis : Bad Bunny appelle à «mettre dehors» l’ICE aux Grammy Awards

Lors de la cérémonie des Grammy Awards organisée à Los Angeles le dimanche 1er février, le chanteur portoricain Bad Bunny a profité de la remise du trophée de la meilleure musique latine urbaine pour s’en prendre publiquement à l’agence américaine chargée de l’immigration, l’ICE, demandant qu’elle quitte les communautés concernées.

Lors de la cérémonie des Grammy Awards organisée à Los Angeles le dimanche 1er février, le chanteur portoricain Bad Bunny a profité de la remise du trophée de la meilleure musique latine urbaine pour s’en prendre publiquement à l’agence américaine chargée de l’immigration, l’ICE, demandant qu’elle quitte les communautés concernées.

Sur scène, l’artiste a dénoncé la déshumanisation dont sont victimes de nombreuses personnes d’origine latino-américaine, affirmant qu’il fallait cesser de les traiter comme des êtres inférieurs ou des intrus et rappeler leur dignité et leur statut de citoyens ou résidents.

Il a également appelé à ne pas se laisser gagner par la haine, lançant un message de solidarité et d’humanité dans lequel il exhortait à rejeter les discours et pratiques discriminatoires.

Un geste politique sur une tribune internationale

En choisissant ce moment pour exprimer son point de vue, Bad Bunny a utilisé une tribune très visible pour attirer l’attention sur les critiques adressées aux méthodes d’application de l’immigration aux États-Unis. Ce type d’intervention par une star internationale peut relancer le débat public et raviver les discussions sur les droits des migrants.

Le discours intervient alors que les voix dénonçant les actions et la présence de l’ICE se multiplient dans l’espace médiatique et politique. Qu’il s’agisse d’artistes, d’organisations communautaires ou d’élus, la prise de parole lors d’événements culturels majeurs contribue à mettre ces enjeux au centre de l’agenda public.