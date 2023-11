États-Unis: Atlanta instaure une journée fériée dédiée à Davido, superstar de la musique urbaine

Dans un communiqué rendu public ce mardi 21 novembre 2023, le maire d’Atlanta a officiellement proclamé le 18 novembre comme le « Davido Day » en l’honneur du célèbre chanteur David Adeleke. Cette décision fait suite à la tenue réussie de la première édition du festival de musique urbaine organisé par Davido à Atlanta, connu sous le nom d’AWAY Festival.

Désormais, le 18 novembre sera officiellement reconnu comme le « Davido Day » à Atlanta, aux Etats-Unis, afin de saluer le parcours impressionnant du chanteur, son influence majeure dans le monde de la musique, et sa contribution significative au développement de la ville. Le maire a rendu cette information publique dans une note officielle adressée au chanteur ce mardi 21 novembre, jour de son 31e anniversaire.

En effet, la date du 18 novembre revêt une importance particulière en raison du lancement réussi de l’AWAY Festival, un événement de musique urbaine qui est rapidement devenu une célébration communautaire majeure, contribuant même à stimuler le Produit Intérieur Brut (PIB) de la ville natale de Davido, Atlanta, aux États-Unis. En signe de reconnaissance et de gratitude envers le chanteur, le maire a décidé de consacrer une journée entière en son honneur.

« Nous, membres du conseil municipal d’Atlanta, au nom des citoyens d’Atlanta, proclamons par la présente le 18 novembre 2023 Journée Davido dans la ville d’Atlanta« , a écrit le maire. Il a exprimé sa reconnaissance envers Davido pour ses efforts incessants en tant que chanteur, auteur-compositeur, producteur, chef d’entreprise, philanthrope et défenseur communautaire de renom.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une ville américaine dédie une journée entière au chanteur nigérian. Auparavant, la ville de Houston avait également déclaré le 7 juillet comme le Davido Day en reconnaissance du chanteur, marquant la dernière étape de sa tournée triomphale aux États-Unis, où il a captivé le public de Houston avec ses performances passionnées et sa présence charismatique sur scène.

