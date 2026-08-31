États-Unis : Amazon visé par une plainte sur ses enchères publicitaires

La Federal Trade Commission et 22 États américains ont déposé plainte le 31 août 2026 contre Amazon.com devant le tribunal fédéral du district ouest de l’État de Washington, accusant le groupe d’avoir sur-facturé en secret environ 1,2 million de clients publicitaires depuis 2019 en manipulant les enchères qui fixent le prix des annonces sur sa plateforme.

Selon la plainte, la procédure vise les formats Sponsored Products, Sponsored Brands et Sponsored Display vendus sur Amazon.com et dans son application mobile. Les plaignants soutiennent qu’Amazon a continué à présenter ces ventes comme des enchères de second prix tout en ajoutant à partir de 2019 un « soft reserve price » non divulgué et un « proxy 2nd price » calculé par l’entreprise. La FTC ajoute que plus de 500 000 petites et moyennes entreprises figurent parmi les clients concernés, tandis que la plainte évalue à plus de 20 milliards de dollars les sommes probablement extraites aux annonceurs.

Amazon rejette la plainte, qu’il qualifie de malavisée, et affirme que la FTC tire à tort une accusation de tromperie généralisée de quelques communications simplifiées. Le groupe soutient aussi que le coût par clic des Sponsored Products est resté globalement stable de 2019 à 2024 en dollars constants, que les enchères gagnantes ont baissé de 50 % de 2019 à 2025 et que les annonceurs ont économisé plus de 8 milliards de dollars entre 2021 et 2025.

Le dossier demande notamment une injonction permanente, un jugement pécuniaire et d’autres mesures de réparation.