Etats-Unis: 4 personnes tuées dans une fusillade dans un centre commercial de l’Indiana

Trois personnes ont été tuées par balle et deux autres blessées dimanche soir dans un centre commercial de l’Indiana après qu’un homme armé a ouvert le feu dans l’aire de restauration et qu’un civil armé l’a abattu, a indiqué la police.

Trois personnes ont été tuées dans un centre commercial de Greenwood, dans l’État de New York, lors d’une fusillade qui s’est terminée lorsqu’un autre individu armé a abattu le tireur, selon les autorités municipales. L’homme est entré dans le Greenwood Park Mall avec un fusil et plusieurs chargeurs de munitions et a commencé à tirer dans l’aire de restauration, a déclaré Jim Ison, chef de la police de Greenwood.

Un civil armé a tué l’homme, a déclaré Ison lors d’une conférence de presse. Au total, quatre personnes ont été tuées et deux ont été blessées, a-t-il précisé. Les agents se sont rendus au centre commercial vers 18 heures pour signaler la fusillade. Les autorités recherchent d’autres victimes dans le centre commercial, mais elles pensent que la fusillade s’est limitée à l’aire de restauration.

« Nous sommes écœurés par un autre type d’incident comme celui-ci dans notre pays », a déclaré Chris Bailey, chef adjoint de la police d’Indianapolis. Il n’y a pas de menace active dans la région, a déclaré Bailey.

Greenwood est une banlieue sud d’Indianapolis avec une population d’environ 60 000 habitants. Le maire Mark Myers a demandé « des prières pour les victimes et nos premiers intervenants ». « Cette tragédie touche le cœur de notre communauté », a déclaré M. Myers dans un communiqué. Les autorités ont déclaré qu’elles fourniraient plus de détails plus tard.