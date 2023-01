Etats-Unis : 10 morts après une fusillade lors du nouvel an chinois en Californie

Au moins dix personnes ont été tuées lors d’une fusillade survenue samedi soir dans une ville de Californie au moment des festivités du Nouvel an lunaire. Le tireur, un homme «d’origine asiatique», a été retrouvé mort après s’être suicidé au terme d’une course-poursuite avec la police;

Une nouvelle tragédie provoquée par une arme à feu aux Etats-Unis. Au moins dix personnes ont perdu la vie lors d’une fusillade survenue ce samedi 22 janvier vers 22h à Monterey Park, une ville située à une dizaine de kilomètres de Los Angeles. La fusillade s’est produite dans un dancing, une heure après la fête du Nouvel an lunaire dans cette ville de quelque 61.000 habitants majoritairement d’origine asiatique.

Des dizaines de milliers de personnes s’étaient rassemblées pour ces festivités, prévues sur deux jours et particulièrement importantes pour la communauté asiatique. Le deuxième jour de la fête a été annulé dimanche.

Le tireur retrouvé mort

«Le suspect s’est blessé par balle et a été déclaré mort sur place», a expliqué le shérif Robert Luna, qui a décrit une chasse à l’homme conclue par un coup de feu tiré depuis l’intérieur de la camionnette blanche de l’homme, qui se serait donc apparemment suicidé.

Ce dernier, d’origine asiatique et âgé de 72 ans, a été identifié comme étant Huu Can Tran. Il était le seul suspect pour cette fusillade, a précisé M. Luna, ajoutant que le motif de cette attaque survenue à Monterey Park, le jour du Nouvel An lunaire, n’était pas encore connu et qu’une enquête était en cours.

La traque du tireur présumé, couverte en direct par plusieurs médias, s’était terminée à un peu plus de 40 km de la ville où le drame a eu lieu, les forces de l’ordre encerclant le véhicule du suspect.

Des policiers s’étaient ensuite approchés avec de grandes précautions et y ont pénétré. Sur des images de l’AFP, on voit un corps sans vie à l’avant. Dans la foulée des dernières annonces de la police, le président des États-Unis Joe Biden a ordonné la mise en berne des drapeaux ornant les bâtiments publics.