Eswatini : la Chine appelle ses ressortissants à quitter le pays, le gouvernement conteste l’alerte
La Chine a demandé le 26 août 2026 à ses ressortissants de quitter l’Eswatini dès que possible et a déconseillé de s’y rendre, le ministère chinois des Affaires étrangères invoquant un niveau de risque sécuritaire très élevé dans ce royaume d’Afrique australe.
Pékin a justifié cet avis par des risques sécuritaires jugés très élevés, en évoquant les télécom-fraudes et les jeux d’argent illégaux en ligne. L’Eswatini est le seul État africain entretenant des relations diplomatiques officielles avec Taïwan.
Le gouvernement eswatinien a rejeté cette évaluation. Sa porte-parole par intérim, Thabile Mdluli, a contesté l’idée d’un risque sécuritaire généralisé et a défendu la souveraineté du royaume.
Cette passe d’armes intervient après la visite en mai 2026 du président taïwanais Lai Ching-te en Eswatini. En février 2026, Pékin avait aussi étendu les droits de douane zéro à 53 pays africains en excluant l’Eswatini.
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