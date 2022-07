Esther Uha: la chroniqueuse expose ses rondeurs dans un mini bikini (photos)

La chroniqueuse ivoirienne Esther Uha s’est affichée le week-end dernier dans une tenue ultra sexy qui affole les réseaux sociaux.

L’actrice et présentatrice de la chaîne Life Tv, Esther Uha profite de ses vacances après le dernier épisode de l’émission life Week-end qu’anime Konnie Touré tous les vendredis soirs. En effet, lors d’une virée au cap vert, la chroniqueuse a posé dans un bikini sexy.

« Des vacances au Cap vert », a-t-elle écrit en légende d’un cliché. Mais par la suite, des images montrant ses fesses nues ont été l’attraction des réseaux sociaux.

Elle ne s’y attendait certainement pas mais les images ont créé de fortes sensations sur les réseaux sociaux d’autant plus qu’elle était accompagnée d’un jeune homme qui contemplait sensuellement ses rondeurs. « Ce jeune homme ressemble beaucoup à un ami qui habite au plateau doku », a lâché un internaute. Et à d’autres d’ajouter : « Elle a compris que y’a pas lahan (l’argent ndlr) dans skinny », « Genre en kpongor façon la….. » » Tu découvriras la terre promise mais tu n’y entreras pas « … Yako au jeune derrière », peut on lire entre autres commentaires.

A travers ces images, la chroniqueuse de Konnie Touré prouve qu’en plus de ces talents d’actrice et de chroniqueuse, qu’avec ses rondeurs, elle n’a rien à envier aux célébrités ivoiriennes dont le seul atout est leur forme physique.