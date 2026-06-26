Estelle Denis reprend l’émission de Jean-Pierre Pernaut quatre ans après sa mort

Le célèbre magazine télévisé Combien ça coûte ? , lancé en 1991 par Jean-Pierre Pernaut et Christophe Dechavanne sur TF1, va faire son grand retour à la télévision. Cette émission emblématique, consacrée au pouvoir d’achat, au gaspillage économique et à l’utilisation de l’argent public, avait rassemblé jusqu’à près de dix millions de téléspectateurs avant de disparaître en 2010. Après la disparition de Jean-Pierre Pernaut en mars 2022, son avenir semblait incertain. Pourtant, à l’occasion de la conférence de presse de rentrée des chaînes RMC le 24 juin 2026, il a été annoncé que Combien ça coûte ? reprendra sur RMC Story à partir de la saison 2026-2027, portée par un nouveau duo d’animateurs : Olivier Truchot et Estelle Denis.

L’émission retrouvera ainsi une nouvelle jeunesse sur une chaîne qui souhaite valoriser ce format reconnu, tout en respectant son esprit initial. Ce retour s’inscrit dans un contexte où les questions économiques liées au budget des ménages français et à la gestion des fonds publics sont particulièrement d’actualité. Combien ça coûte ? entend bien répondre à cette demande en proposant un contenu mêlant enquêtes approfondies, analyses rigoureuses et explications claires, avec une dimension critique assumée.

Estelle Denis, qui avait officié comme chroniqueuse sur Combien ça coûte ? il y a plus de vingt ans aux côtés de Jean-Pierre Pernaut et d’Évelyne Thomas, signera son retour à la tête du programme. L’animatrice exprime son enthousiasme pour cette nouvelle étape professionnelle et personnelle, témoignant de son attachement fort à ce format qui l’avait révélée. Olivier Truchot, pour sa part, s’impose comme un visage familier du paysage audiovisuel, notamment grâce à son rôle sur l’émission Les Grandes Gueules diffusée sur RMC, et apporte son expérience pour renforcer l’ambition populaire et engagée du magazine.

Une émission réinventée pour une actualité toujours brûlante

Depuis son lancement il y a plus de trois décennies, Combien ça coûte ? a su s’imposer comme une référence dans la manière d’aborder des problématiques économiques du quotidien. Le choix de relancer cette émission illustre la persistance des enjeux qu’elle abordait, notamment le pouvoir d’achat des Français, la maîtrise des dépenses publiques ou encore la lutte contre le gaspillage économique. Olivier Truchot résume bien cette actualité toujours vive : « 30 ans après, les questions posées par Combien ça coûte ? restent plus pertinentes que jamais. »

RMC Story, qui accueillera cette nouvelle version, mise sur un traitement alliant proximité avec le téléspectateur et rigueur journalistique. Le duo Truchot-Denis promet de maintenir l’ADN du magazine tout en adaptant les enquêtes aux enjeux contemporains. Une volonté affichée de ne pas éluder les sujets controversés et d’approfondir les dossiers sensibles caractérisera aussi cette nouvelle mouture. « On ne va pas hésiter à dénoncer ce qu’il faut dénoncer », insiste Olivier Truchot, annonçant une animation à la fois exigeante et accessible sur les thématiques économiques du quotidien.

Récompensée par un 7 d’or en 1997 dans la catégorie meilleur magazine de société, Combien ça coûte ? est considérée comme une marque forte de la télévision française, ancrée dans la mémoire collective. Estelle Denis prend désormais les commandes, marquant son retour à un programme qui avait été un tremplin dans sa carrière. Le projet semble porté par la volonté de respecter l’héritage laissé par Jean-Pierre Pernaut tout en insufflant un nouvel élan adapté aux attentes actuelles des téléspectateurs et des citoyens concernés par la gestion économique à tous les niveaux.