Est de la RDC: le commandant de la force régionale, Jeff Nyagah, jette l’éponge

Le commandant de la force régionale de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) en République démocratique du Congo (RDC) a démissionné de son poste. Cette démission intervient dans un contexte de tensions entre l’EAC et le gouvernement congolais, qui reproche à la force régionale son inaction face aux rebelles du M23.

Le général Jeff Nyagah, commandant de la force régionale de l’EAC en RDC, a dénoncé dans sa lettre de démission le harcèlement constant qui menace sa sécurité, les intimidations et les pressions politiques exercées par les contractants militaires ainsi que les campagnes médiatiques négatives.

Cependant, le gouvernement congolais reproche à la force régionale de ne pas agir efficacement contre les rebelles du M23, qui continuent de sévir dans la partie orientale de la RDC. Il y a une semaine, plusieurs dizaines de civils ont été tués dans une zone contrôlée par le M23 dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu.

Selon le gouverneur de la province, 60 personnes auraient été retrouvées mortes dans plusieurs villages de la chefferie de Bwito, à environ 100 km de Goma, entre le 0 et le 25 avril. Cette situation met en lumière les difficultés de la force régionale de l’EAC à protéger les civils contre les groupes armés dans l’est de la RDC.

La démission du commandant de la force régionale de l’EAC en RDC souligne les défis auxquels est confrontée la communauté internationale dans ses efforts pour restaurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Les tensions entre l’EAC et le gouvernement congolais mettent également en évidence la nécessité d’une meilleure coordination et d’une plus grande coopération entre les acteurs régionaux et internationaux pour répondre efficacement aux défis sécuritaires dans la région.