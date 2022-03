« Est-ce que vous imaginez Rosine Soglo vivante avec cette cherté de la vie, et que ça soit si calme au parlement? », Eric Houndété

Le président des démocrates, Eric Houndété est triste de voir ceux qui animent l’assemblée nationale aujourd’hui. Il regrette l’absence d’une figure politique, celle de Rosine Soglo qui fait bouger les lignes quand elle constate que les populations sont en difficultés.

L’ancien vice-président de l’assemblée nationale et président du parti « Les Démocrates » est déçu du silence assourdissant observé par les députés de la huitième législature face à la souffrance des béninois en raison de la cherté de la vie. Son regret, il l’a partagé au cours d’une rencontre qu’il a tenue avec ses militants.

L’ancien parlementaire accuse l’indifférence de la représentation face à la souffrance des Béninois. A le croire, il n’est simplement pas possible que l’on pu observer ce calme plat au parlement dans le contexte ci, si l’ex doyenne d’âge, Rosine Soglo était encore vivante et député. A croire le président des démocrates, le gouvernement aurait déjà été contraint à prendre des mesures pour que la situation actuelle ne perdure pas, si Rosine Soglo et une partie de l’opposition étaient au parlement.

« Malgré son âge, son état de santé et malgré les faiblesses de Maman, elle nous disait toujours, Président, mettez-vous devant et moi je vous suis. Venez me prendre par la main et nous irons pour le combat. Chacun de nous la connaît, elle n’a pas pu s’assoir entre nous comme nous l’avons souhaité, comme elle l’aurait souhaité. Hélas ! Que Dieu l’accueille dans son royaume« , a laissé entendre Eric Houndété

Selon l’ancien député, le cri de détresse des populations face au panier de la ménagère qui est déchiré ne semble pas préoccuper outre mesure la législature en place. Est ce que vous pouvez simplement imaginer, poursuit-il, que la femme de fer soit encore vivante avec tous ces impôts et que ça se passe comme c’est le cas aujourd’hui ?

« Est-ce que vous imaginez Rosine Soglo vivante à l’Assemblée nationale et que ça se passe comme ça ? Est-ce que vous l’imaginez vivante avec cette cherté de la vie, et que ça soit si calme et que l’Assemblée nationale soit calme ?« , se demande le président des démocrates

L’ex parlementaire regrette l’absence de l’ex doyenne d’âge à l’assemblée nationale et déplore l’absence de l’opposition qui aurait fait bouger les lignes.

Il était une fois, Rosine Soglo…

Sa voix a compté et a porté dans le milieu politique au lendemain de la conférence des forces vives de la nation de Février 1990. Femme de Caractère, Rosine Vieyra Soglo de son vrai nom Rose-Marie Honorine Vieyra, ne fait pas dans la langue de bois face aux dossiers sensibles de la Nation.

A son décès le dimanche 25 Juillet 2021, l’épouse de l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a reçu un hommage unanime pour la qualité de femme politique qu’elle a incarné. Malgré la relation conflictuelle qu’elle entretenait avec l’actuel président de la République, ce dernier a rendu hommage à la mémoire de cette combattante. « Nous garderons d’elle l’image d’une femme brave et exceptionnelle », a reconnu Patrice Talon dans un post sur sa Page Facebook.