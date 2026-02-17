Benin Web TV
LIVE

Espérance de Tunis vs Al Ahly en quart de finale de la Ligue des Champions CAF

La phase de groupes bouclée, la Ligue des Champions de la CAF entre désormais dans sa phase à élimination directe. Le tirage au sort des quarts de finale s’est tenu mardi au Caire, en Égypte, et a réservé des confrontations prometteuses pour la suite de la compétition.

Le · MàJ le
Football
143vues
Espérance de Tunis vs Al Ahly en quart de finale de la Ligue des Champions CAF
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

La phase de groupes bouclée, la Ligue des Champions de la CAF entre désormais dans sa phase à élimination directe. Le tirage au sort des quarts de finale s’est tenu mardi au Caire, en Égypte, et a réservé des confrontations prometteuses pour la suite de la compétition.

Parmi les huit qualifiés, on retrouve plusieurs clubs au lourd palmarès continental. Al Ahly, détenteur du record avec douze sacres, figure naturellement parmi les favoris, aux côtés des tenants du titre Pyramids FC et d’Espérance Sportive de Tunis, quadruple lauréate. Mamelodi Sundowns (champions en 2016) et le FAR Rabat (couronnés en 1985) complètent la liste des anciens vainqueurs présents. S’y ajoutent Al Hilal Omdurman, déjà finaliste à deux reprises, la Renaissance de Berkane — spécialisée en Coupe de la Confédération avec trois trophées (2020, 2022 et 2025) — et le Stade Malien, qui découvre pour la première fois ce niveau de la compétition.

Le tirage a livré quelques chocs au menu : un duel entre deux mastodontes du continent et la confrontation inédite opposant un club historique sud-africain à une surprise malienne. Les rencontres s’annoncent serrées et pleines d’enjeux pour la qualification en demi-finales.

Publicité

Affiches des quarts de finale

Renaissance Berkane (Maroc) — Al Hilal Omdurman (Soudan)

Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) — Al Ahly SC (Égypte)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) — Stade Malien (Mali)

Publicité

FAR Rabat (Maroc) — Pyramids FC (Égypte)

Articles liés

Lamine Yamal franchit la barre des 100 dribbles en Liga« Où joue-t-il ?», une star de la NBA se moque de Cristiano Ronaldo«Je veux les éliminer de la Ligue des champions», Mourinho avant Benfica – Real MadridQuarts de finale Coupe du Faso 2026 : les rencontres dévoilées
Merci pour votre lecture — publicité