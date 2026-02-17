Espérance de Tunis vs Al Ahly en quart de finale de la Ligue des Champions CAF

La phase de groupes bouclée, la Ligue des Champions de la CAF entre désormais dans sa phase à élimination directe. Le tirage au sort des quarts de finale s’est tenu mardi au Caire, en Égypte, et a réservé des confrontations prometteuses pour la suite de la compétition.

Parmi les huit qualifiés, on retrouve plusieurs clubs au lourd palmarès continental. Al Ahly, détenteur du record avec douze sacres, figure naturellement parmi les favoris, aux côtés des tenants du titre Pyramids FC et d’Espérance Sportive de Tunis, quadruple lauréate. Mamelodi Sundowns (champions en 2016) et le FAR Rabat (couronnés en 1985) complètent la liste des anciens vainqueurs présents. S’y ajoutent Al Hilal Omdurman, déjà finaliste à deux reprises, la Renaissance de Berkane — spécialisée en Coupe de la Confédération avec trois trophées (2020, 2022 et 2025) — et le Stade Malien, qui découvre pour la première fois ce niveau de la compétition.

Le tirage a livré quelques chocs au menu : un duel entre deux mastodontes du continent et la confrontation inédite opposant un club historique sud-africain à une surprise malienne. Les rencontres s’annoncent serrées et pleines d’enjeux pour la qualification en demi-finales.

Affiches des quarts de finale

Renaissance Berkane (Maroc) — Al Hilal Omdurman (Soudan)

Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) — Al Ahly SC (Égypte)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) — Stade Malien (Mali)

