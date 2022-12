Espagne: Xavi Hernandez rend hommage à Sergio Busquets après sa retraite internationale

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a réagi à la retraite internationale de Sergio Busquets, annoncée en personne par le milieu de terrain du Barça. Et le technicien espagnol a tenu à féliciter son joueur.

Pressenti depuis des mois, c’est désormais officiel. Sergio Busquets ne portera plus le maillot de la sélection espagnole. A 34 ans, le milieu de terrain du Barça a annoncé la fin de sa collaboration avec la Roja. C’est dans un long post sur les réseaux sociaux que le champion du monde 2010 a fait l’annonce de la fin de sa carrière internationale.

«Je tiens à vous annoncer qu’après presque 15 ans et 143 matchs, le moment est venu pour moi de faire mes adieux à l’équipe nationale. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont accompagné sur ce long chemin« , a écrit Busquets sur son compte Instagram.

Une retraite qui a suscité beaucoup de réactions surtout en Espagne. Si la Fédération espagnole de football a posté sur ses canaux une vidéo retraçant le parcours du milieu de terrain, Xavi Hernandez a rendu un bel hommage à son ancien coéquipier chez la Roja.

L’entraîneur du Barça considère le joueur de 34 ans comme l’une des références historiques à son poste. « C’est une décision personnelle que l’on prend quand on sent que c’est le bon moment. Il l’a senti comme ça. Je lui souhaite le meilleur ici au Barça, il pourra se reposer un peu plus et se concentrer sur le Barça. C’est un joueur qui a marqué l’histoire, c’est une légende, un des meilleurs milieux de l’histoire et le meilleur milieu défensif de l’histoire de l’Espagne. Je le félicite », a réagi le technicien auprès des médias du club catalan.

Sergio Busquets compte 143 sélections avec l’équipe d’Espagne. Avec la Roja, le natif de Sabadell a gagné la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012. Sa dernière apparition en sélection était lors du Mondial 2022 au Qatar. Une aventure soldée par une élimination en huitième de finale, battue par le Maroc, et qui a coûté sa place au sélectionneur Luis Enrique, remplacé par Luis de la Fuente.