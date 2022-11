Espagne: « Xavi et Iniesta sont des références », Pedri

Dans un entretien accordé à TCL et rapporté par L’Équipe, le crack du FC Barcelone Pedri a encensé les deux légendes du football espagnol, Xavi et Iniesta.

C’est le nouveau patron du milieu de terrain du FC Barcelone. Agé de seulement 19 ans, le joueur formé à la Masia a déjà mis tout le monde d’accord grâce à sa qualité technique et sa vision de jeu. C’est donc logiquement qu’il est souvent comparé aux deux anciennes gloires des Catalans et de l’Espagne, Xavi et Iniesta. Alors qu’il s’apprête à disputer sa première Coupe du monde avec la Roja, Pedri s’est exprimé à ce propos, pour TCL.

« J’ai toujours dit qu’Andrés Iniesta était le meilleur joueur espagnol de tous les temps, avec son style de football mais aussi sa façon d’être en dehors du terrain. Et bien sûr, Xavi, mon entraîneur actuel à Barcelone, était un joueur très spectaculaire, un vrai crack. Ce sont des références. Comme je l’ai dit plusieurs fois, Iniesta était mon idole, un joueur que j’aimais vraiment »,a expliqué Pedri dans des propos rapportés par L’Equipe.

Et l’international Espagnol pourrait se rapprocher encore un peu plus de ses idoles lors de la Coupe du monde 2022, qui débute ce dimanche, en conduisant les siens vers un nouveau sacre mondial après celui de 2010. Pour rappel, L’Espagne évoluera dans le groupe E au Qatar, et débutera sa campagne le 23 novembre prochain contre le Costa Rica de Keylor Navas. Les hommes de Luis Enrique affronteront ensuite l’Allemagne (27 novembre) et le Japon (1er décembre) pour une place en huitièmes de finale.