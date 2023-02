Espagne: un supporter lourdement sanctionné pour insultes racistes contre Vinicius

La commission permanente créée par la Ligue espagnole de football a infligé 4000 euros d’amendes et 12 mois d’interdiction de stades a un jeune supporter qui a proféré des insultes racistes contre Vinicius Jr, selon les informations de Tiempo de Juego ce mardi.

Le 5 février dernier, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Majorque lors de la 20è journée de Liga. Une rencontre qui a été marquée par la défaite des Merengue sur le score de 1-0, mais également par des injures racistes proférées à l’endroit de Vinicius Jr par un supporter. Ce dernier avait notamment déclaré: « Vinicius, tu es un singe ». Après un travail minutieux de la police et des services d’enquête, le fautif a été identifié et il s’agit d’un jeune homme de 20 ans.

La police avait alors suggéré 3000 euros d’amende et 6 mois sans entrer dans une enceinte sportive comme sanction pour ce dernier. Mais la commission permanente mise en place par la Ligue espagnole pour prendre en charge ses problèmes de racisme dans les stades du pays, a décidé de frapper plus fort. Le jeune homme de 20 ans écope ainsi d’une amende de 4000 euros et d’une interdiction de stade pour 12 mois, selon les informations de

Tiempo de Juego.

🚨 El aficionado que insultó a Vinicius en Mallorca recibe una multa de 4.000€ y una prohibición de acceso por 12 meses https://t.co/Jo9Aoq6MM0 — Tiempo de Juego (@tjcope) February 28, 2023

Toujours selon Tiempo de Juego, le club de Majorque a salué cette décision, tout comme le Real Madrid. Le jeune homme en question est un récidiviste, puisque, selon des sources de l’enquête, seulement 13 jours après ses insultes contre Vini, il a été aperçu à nouveau en train de crier des insultes racistes à un joueur de Villarreal. Il risque d’ailleurs une deuxième sanction.