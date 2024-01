Espagne: un match amical face au Brésil

-Publicité-

Le Brésil va affronter l’Espagne le 26 mars prochain au Santiago Bernabeu en match amical, a annoncé ce lundi la Fédération espagnole de football dans un communiqué sur son site officielle.

Une rencontre pour renforcer l’engagement des deux sélections dans la lute contre le racisme et la violence dans le football. Le Brésil et l’Espagne vont livrer en mars prochain un match amical. Annoncé en juin dernier par les instances faîtières des deux pays, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et la confédération brésilienne de football (CBF) ont dévoilé ce lundi la date et le lieu de ce choc de gala. Et ce duel aura lieu le 26 mars prochain au Santiago Bernabeu. Une affiche qui servira de répétition aux deux sélections avant l’Euro 2024 et la Copa América.

Du même Pays:

« C’est sous le slogan « Une seule et même peau » que la Fédération royale espagnole de football et la Confédération brésilienne (CBF) ont annoncé, le 5 juin dernier, l’accord pour la tenue d’une rencontre entre les deux équipes championnes du monde, dont la date et l’heure sont désormais précisées. Le stade Santiago Bernabéu accueillera ce match amical de préparation le mardi 26 mars 2024 à 21h00 et pendant ce qui sera le premier stage d’entraînement de l’équipe de Luis de la Fuente cette année. Ce match servira à renforcer l’engagement contre la violence et le racisme dans le football », annonce la RFEF.