Espagne: Sergio Ramos de retour? Le nouveau sélectionneur répond

En conférence de presse ce lundi, le nouveau sélectionneur de l’Espagne, Luis De la Fuente, a ouvert grand la porte à un retour de Sergio Ramos au sein de la Roja.

Alors qu’il entretenait le rêve de disputer la Coupe du monde 2022, Sergio Ramos n’a finalement pas été retenu pour le voyage au Qatar. Le défenseur du PSG a donc suivi de loin la grosse désillusion de la Roja lors de cette 22è édition du Mondial. Les coéquipiers de Sergio Busquet ont, en effet, été éliminés dès les huitièmes de finale, par le Maroc, aux tirs au but. Une contre-performance qui a d’ailleurs provoqué l’éviction du sélectionneur Luis Enrique, remplacé dans la foulée par Luis De la Fuente.

En conférence de presse ce lundi pour sa présentation, le nouvel homme fort de la sélection espagnole a été évidemment interrogé sur un possible retour en sélection de Sergio Ramos. Et le technicien espagnol a ouvert grand la porte à l’ancien capitaine du Real Madrid. “Sergio Ramos ? Il peut revenir en sélection, oui (…) Est-il en bon état ? Oui. Tous les footballeurs qui sont en bonne condition sont susceptibles d’être sélectionnés”, a-t-il expliqué dans des propos relayés par la Cope.

Une bonne nouvelle pour le défenseur du PSG, qui n’a jamais perdu l’espoir de reporter à nouveau le maillot de la Roja. Pour rappel, Sergio Ramos n’a plus été appelé en sélection depuis mars 2021 et une victoire 3-1 face au Kosovo. SR4 pourrait donc rejoindre retrouver bientôt connus à Séville il y a quelques années et De la Fuente avait failli le sélectionner pour participer aux JO de 2020.