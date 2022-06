Espagne: Sergio Ramos au cœur d’une polémique à propos du Ballon d’Or

Le média El Confidencial révèle ce mercredi que Sergio Ramos a demandé au président de la fédération espagnole de football de l’aider à gagner le Ballon d’Or 2020.

Après l’affaire de l’attribution de la Supercoupe d’Espagne à l’Arabie saoudite, El Confidential vient de publier d’autres audios compromettants impliquant cette fois-ci le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, et Sergio Ramos. Dans les messages révélés ce mercredi, l’actuel défenseur central du PSG demandait au patron de la RFEF de l’aider à gagner le Ballon d’Or 2020.

« Rubi, bonsoir. J’espère que tu vas bien avec toute ta famille. Tu sais que je ne t’ai jamais rien demandé, mais si je veux le faire aujourd’hui, c’est parce que je pense que c’est une année spéciale pour les performances que j’ai données. J’aimerais que tu m’aides autant que possible et que tu en touches quelques mots du côté de l’UEFA et de tes contacts pour le Ballon d’or.

Je serais reconnaissant pour le reste de ma vie, non seulement pour mon bien mais aussi parce que je pense que le football espagnol le mérite beaucoup. Je te salue chaleureusement« , a demandé Ramos à son président de Fédération.

Ce n’est pas moi qui décide du Ballon d’Or

Et à Luis Rubiales de répondre en retour : « Bonjour, Sergio. Tout d’abord, félicitations, je pense que c’est une bonne année pour toi. Je te souhaite une magnifique finale de la Ligue des champions. [En 2020, les finales ont été jouées en été en raison de la pause due à la pandémie]. […] Bien sûr, ce n’est pas moi qui décide du Ballon d’Or, mais tout ce que je peux faire pour t’aider, tu peux compter sur moi. Un gros câlin. » Le dernier message à ce sujet est celui de Ramos.

« Je sais que ça ne dépend pas de toi, mais les relations sont aussi essentielles. Infantino donne le prix « The Best », ce qui est aussi très important et ce serait génial. Bref, je compte sur ton aide. Je t’embrasse et je te verrai quand tu voudras un jour et nous déjeunerons ensemble. » Des révélations qui créent déjà la polémique en Espagne. Pour rappel, le président de la Fédération espagnole de Football et Gerard Piqué sont déjà dans le viseur de la justice pour l’attribution suspecte de la Supercoupe d’Espagne à l’Arabie Saoudite.