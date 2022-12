Espagne: Sergio Busquets prend sa retraite internationale

Âgé de 34 ans et 143 sélections avec l’Espagne, Sergio Busquets a mis un terme à sa carrière internationale, a annoncé ce vendredi le milieu de terrain du Barça sur les réseaux sociaux.

Les derniers piliers de la génération dorée de 2010 de la Roja s’effondrent visiblement. En effet, après Xavi Hernandez, Andrés Iniesta et peut-être Sergio Ramos, c’est autour de Sergio Busquets de tourner dos à la sélection espagnole. Le milieu de terrain du Barça a en effet annoncé ce vendredi avoir mis un terme à sa carrière internationale.

«Je tiens à vous annoncer qu’après presque 15 ans et 143 matchs, le moment est venu pour moi de faire mes adieux à l’équipe nationale. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont accompagné sur ce long chemin« , a écrit Busquets dans un long post sur les réseaux sociaux.

« Ce fut un honneur de représenter mon pays et de le porter au sommet, d’être champion du monde et d’Europe, d’être capitaine et de jouer tant de matchs, avec plus ou moins de succès, mais en donnant toujours le meilleur de moi-même et en faisant mon possible pour que tout le monde se sente important, en aidant tout le monde et en luttant pour le même objectif, avec des expériences uniques, inoubliables et historiques», a ajouté le pivot blaugrana qui a remercié sa famille, son staff et ses fans pour leur soutien au cours de ces quinze dernières années.

Âgé de 34 ans, Sergio Busquets compte 143 sélections avec l’équipe d’Espagne. Avec la Roja, le natif de Sabadell a gagné la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012. Sa dernière apparition en sélection était lors du Mondial 2022 au Qatar. Une aventure soldée par une élimination en huitième de finale, battue par le Maroc, et qui a coûté sa place au sélectionneur Luis Enrique, remplacé par Luis de la Fuente.

❤️ 𝗨𝗻 𝗺𝗶𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔.



🫶 @5sergiob se despide de la @SEFutbol tras ganarlo 𝗧𝗢𝗗𝗢.



🏆 Campeón del Mundial de 2010 y de la Eurocopa de 2012.



👕 𝟭𝟰𝟯 veces internacional.



🙏 ¡¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗕𝗨𝗦𝗜!!



🔗 https://t.co/L0JmE4cVBB pic.twitter.com/NJ4T1dcg8k — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 16, 2022